Російські війська просунулися в Харківській області, атаки тривають — DeepState

Техніка ЗСУ. Фото: Генштаб

Російські окупаційні війська просунулися в районі Кам'янки та в Тополях у Харківській області, повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



Ці населені пункти розташовані всього за 9 км один від одного, що робить їх стратегічно важливими в контексті військових дій.

Карта просування ЗС РФ у Харківській області. Фото: скрін DeepState

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку ворог також чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районі Вовчанська.



На Куп'янському напрямку того ж дня відбулося чотири атаки російських військ. Українські сили успішно відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки.

Раніше російські загарбники просунулися біля населених пунктів на Донеччині.