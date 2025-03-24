У Саудівській Аравії стартує новий раунд переговорів між делегаціями США та Росії

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді починається черговий етап переговорів між делегаціями РФ та США щодо України. Фото: Travel Guide Saudi Arabia

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді сьогодні, 24 березня, розпочинається новий раунд переговорів між делегаціями РФ та США з приводу припинення вогню в Україні.

Як повідомляють російські ЗМІ, сторони обговорюють можливе припинення вогню у Чорному морі.

Переговори відбуватимуться у закритому режимі у готелі The Ritz-Carlton, журналістів не допустили.

Початок переговорів заплановано на 11:00 за київським часом.

Американську сторону представляють високопосадовці Ради нацбезпеки та Держдепу, російську — сенатор Григорій Карасін та ексглава 5-ї служби ФСБ Сергій Бесіда.

За повідомленням українських ЗМІ, делегація з України залишається в Ер-Ріяді і очікує на результати зустрічі між представниками РФ і США.

Нагадаємо, 23 березня в Ер-Ріяді відбулися переговори української та американської делегацій. Президент Володимир Зеленський після розмови з міністром оборони Рустемом Умєровим заявив, що зустріч команд України та США у Саудівській Аравії є «досить корисною».

«Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії. Цього разу технічніший рівень – наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики. Наша команда працює абсолютно конструктивно», — зазначив глава держави.