У Саудівській Аравії стартує новий раунд переговорів між делегаціями США та Росії

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді сьогодні, 24 березня, розпочинається новий раунд переговорів між делегаціями РФ та США з приводу припинення вогню в Україні.
Як повідомляють російські ЗМІ, сторони обговорюють можливе припинення вогню у Чорному морі.
Переговори відбуватимуться у закритому режимі у готелі The Ritz-Carlton, журналістів не допустили.
Початок переговорів заплановано на 11:00 за київським часом.
Американську сторону представляють високопосадовці Ради нацбезпеки та Держдепу, російську — сенатор Григорій Карасін та ексглава 5-ї служби ФСБ Сергій Бесіда.
За повідомленням українських ЗМІ, делегація з України залишається в Ер-Ріяді і очікує на результати зустрічі між представниками РФ і США.
Нагадаємо, 23 березня в Ер-Ріяді відбулися переговори української та американської делегацій. Президент Володимир Зеленський після розмови з міністром оборони Рустемом Умєровим заявив, що зустріч команд України та США у Саудівській Аравії є «досить корисною».
«Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії. Цього разу технічніший рівень – наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики. Наша команда працює абсолютно конструктивно», — зазначив глава держави.
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