Депутата Закарпатської облради затримали за переправлення через кордон київського забудовника Комарницького

Депутата Закарпатської облради затримали за допомогу в проходженні кордону. Фото: Глагола

НАБУ і СБУ затримали депутата Закарпатської обласної ради, на прізвище Покорба за незаконне переправлення через кордон київського забудовника Комарницького. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.



Спецоперація відбулася в Закарпатській області. За даними джерел, одіозного столичного забудовника Дениса Комарницького, який перебуває в розшуку, було нелегально переправлено через українсько-румунський кордон.



Раніше журналіст Михайло Ткач виявив Комарницького у Відні, хоча, за офіційними даними, він не перетинав кордон України.







Затриманого депутата доправили до Києва, де вирішується питання про вручення йому підозри.