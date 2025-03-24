Депутата Закарпатської облради затримали за переправлення через кордон київського забудовника Комарницького

НАБУ і СБУ затримали депутата Закарпатської обласної ради, на прізвище Покорба за незаконне переправлення через кордон київського забудовника Комарницького. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
Спецоперація відбулася в Закарпатській області. За даними джерел, одіозного столичного забудовника Дениса Комарницького, який перебуває в розшуку, було нелегально переправлено через українсько-румунський кордон.
Раніше журналіст Михайло Ткач виявив Комарницького у Відні, хоча, за офіційними даними, він не перетинав кордон України.
Затриманого депутата доправили до Києва, де вирішується питання про вручення йому підозри.
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