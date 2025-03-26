Вночі росіяни атакували дронами Кривий Ріг: прогриміли як мінімум 15 вибухів

Після нічної атаки росіян на Кривий Ріг у місті виникли пожежі. Фото: соцмережі

Увечері 25 березня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку дронами на Кривий Ріг. Про це повідомив голова військової адміністрації та Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Масована атака "шахедами". Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо», — написав Вілкул.

Він пояснив, що докладніша інформація буде надана після відбою повітряної тривоги.

Після півночі Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок російської атаки цього разу обійшлося без жертв.

«Всі живі, дякувати Богу. Реально диво. Руйнування значні», — підкреслив Вілкул.

Водночас у місцевих телеграм-каналах опублікували відео з наслідками дронової атаки по Кривому Рогу, зокрема, видно пожежі, які спалахнули через падіння уламків БПЛА.