Росія та США узгодили список російських та українських об'єктів енергетики, по яких не можна завдавати ударів — Кремль

Пресслужба Кремля опублікувала «узгоджений між російською та американською сторонами» список об'єктів у Росії та Україні, на які поширюється тимчасовий мораторій на удари по енергосистемі. Фото: Вікіпедія

Адміністрація президента РФ опублікувала «узгоджений між російською та американською сторонами» список об'єктів у Росії та Україні, на які поширюється тимчасовий мораторій на удари по енергосистемі. Про це пише видання Meduza.

До списку увійшли:

нафтопереробні підприємства;

нафтопроводи, газопроводи та сховища, включаючи насосні станції;

інфраструктура, що виробляє та передає електрику, включаючи електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники;

атомні електростанції;

дамби гідроелектростанцій.

У заяві Кремля йдеться про те, що тимчасовий мораторій «діє протягом 30 діб, починаючи з 18 березня 2025 року», і може бути продовжений, якщо сторони домовляться про це.

«У разі порушення мораторію однією зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань щодо його дотримання», — заявили в Кремлі.

Перед публікацією списку речник Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам, що «російська та американська сторони у позитивному, конструктивному ключі продовжують роботу в рамках наявних контактів».

Нагадаємо, раніше у Кремлі висунули умови для початку перемир'я у Чорному морі.