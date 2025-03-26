Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини: загинули три людини, ще три – поранені

Наслідки обстрілу села Куртівка на Донеччині. Фото: Донецька ОВА

За 25 березня росіяни вбили трьох жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів дві людини загинули в селі Куртівка та одна – у місті Покровськ.



Ще три людини в області за добу отримали поранення: дві – у селі Плещіївка та одна – у Куртівці.

Нагадаємо, що на Куртівку російська авіація скинула авіабомбу, внаслідок чого на дитячому майданчику загинули мати та її 3-річна донька. Ще одну дитину жінки – 15-річну дівчинку – з пораненнями доправили до лікарні.