США обмірковують деякі умови, висунуті РФ для перемир'я у Чорному морі

Президент США Дональд Трамп. Фото: CBS News

Дональд Трамп заявив, що США обмірковують «п'ять чи шість умов», висунутих Росією для перемир'я у Чорному морі.

«Ми зараз обмірковуємо усі з них. Це п'ять чи шість умов. Ми розглядаємо їх усі», — сказав президент США журналістам у Білому домі 25 березня, передає CNN.

Під час виступу Трамп, відповідаючи на питання про припинення вогню у Чорному морі, сказав, що США «ведуть глибокі дискусії з Росією та Україною», пише The Guardian.

Нагадаємо, представники Кремля раніше заявили, що Росія припинить вогонь у Чорному морі лише після скасування санкцій проти Россільгоспбанку, а також виробників та експортерів продовольства та добрив.