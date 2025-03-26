На Новопавлівському напрямку за останні дні ситуація покращилася для українських військ – ЗСУ

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку ситуація покращилася буквально в останні кілька днів. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, на цьому напрямку є кілька успішних прикладів.



«Тому ситуація там покращилася буквально за останні кілька днів. Є таке», – сказав Трегубов.



Речник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що на Новопавлівському напрямку війська РФ частіше використовують техніку.



«Там не дуже багато населених пунктів відносно інших напрямків. Там велика кількість простору. Тому росіяни там частіше використовують техніку для того, щоб просто перекинути особовий склад через цей простір», – додав він.

Нагадаємо, що 10 березня в ОСУВ «Хортиця» повідомили, що на Новопавлівському напрямку важка ситуація поблизу сіл Улакли, Андріївка та Костянтинопіль. Тому напрямок став пріоритетним для військового командування, яке розробляло низку варіантів для недопущення погіршення положення.



25 березня аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ відкинули російську армію поблизу Андріївки.



Також 110-та бригада ЗСУ відбила штурм і зупинила колону бронетехніки РФ на Новопавлівському напрямку.