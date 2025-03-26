Дрони РФ атакували Харків та область: серед постраждалих — діти

Російські війська атакували Харків та область ударними безпілотниками увечері 26 березня.



Постраждали 12-річна дівчинка та 25-річний чоловік. Вони госпіталізовані до лікарні. Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.



За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, у місті пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, за попередніми даними, також постраждав об'єкт цивільної інфраструктури.



Ще двоє людей постраждали у селищі Золочів Харківської області. Зафіксовано влучання в житловий будинок.



«Постраждала 14-річна дівчина. Вона госпіталізована у тяжкому стані. Також поранення дістав 26-річний чоловік», — повідомив Синєгубов.