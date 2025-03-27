Пошкоджено житлові будинки внаслідок ударів армії РФ за добу на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 26 березня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари армії РФ потрапили чотири регіони:





Волноваський район. У Зеленому Гаю Комарської громади 1 людина поранена, 3 будинки пошкоджено.





Покровський район. У Покровську поранено людину.

Краматорський район. В Іванопіллі Костянтинівської громади 1 людина поранена, пошкоджено 6 приватних будинків; у Новодмитрівці пошкоджено 30 будинків.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



Раніше ми писали, що за 26 березня на Донеччині отримали поранення троє людей внаслідок російської атаки.