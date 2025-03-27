Одну з найстаріших будівель Дніпра було пошкоджено внаслідок російського обстрілу — Філатов

Через російську атаку по Дніпру було пошкоджено одну з найстаріших будівель міста. Фото: МВА

Внаслідок російського обстрілу Дніпра було пошкоджено Потьомкінський палац — одну з найстаріших будівель міста. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Борис Філатов.

Зараз у будівлі XVIII століття знаходиться Палац студентів Дніпровського національного університету, йдеться в повідомленні

«Якими ж треба бути закінченими ублюдками (та ще й тупими), щоб стріляти по самому центру міста, по щільній житловій забудові та в процесі розвалити історичну будівлю палацу великого князя Потьомкіна, яку він будував для Катерини II? Будівля – символ імперської могутності», – написав мер Борис Філатов.

Він не уточнив характеру пошкоджень будівлі, але заявив, що її відновлять — і перейменують на честь гетьмана Сагайдачного, «який Москву палив».

Нагадаємо, в ніч проти 27 березня російські окупаційні війська завдали ударів безпілотниками по Дніпру. Внаслідок атаки у місті виникли пожежі, є постраждалі.