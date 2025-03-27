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КНДР могла відправити ще близько 3000 солдатів в Росію для війни проти України – дані Південної Кореї

27 березня 2025, 10:39

КНДР могла відправити ще близько 3000 солдатів в Росію для війни проти України – дані Південної Кореї

Північна Корея, ймовірно, додатково відправила близько 3000 солдатів до Росії у січні та лютому на підтримку війни Москви проти України. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на військових Південної Кореї.

Ця оцінка була зроблена на тлі побоювань, що поглиблення військової співпраці між КНДР та Росією може призвести до того, що Москва передасть Пхеньяну передові технології озброєння в обмін на розгортання військ.

«З приблизно 11 000 північнокорейських солдатів, відправлених в Росію, втрати склали 4000. І, ймовірно, близько 3000 або більше солдатів додатково відправили цього року», – заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Нагадаємо, що ЗСУ одним ударом уразили одразу три рідкісні північнокорейські САУ «Коксан» у Курській області.

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