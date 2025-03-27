По всій лінії бойового зіткнення зараз найстабільніша ситуація за останній рік — офіцер ЗСУ «Алекс»

Лейтенант ЗСУ та військовий блогер із позивним «Алекс» (Офіцер+). Фото: телеграм-канал

В даний час спостерігається найстабільніша і найконтрольованіша ситуація по всій лінії зіткнення за останній рік. Про це сьогодні написав у телеграм-каналі лейтенант ЗСУ та військовий блогер із позивним «Алекс» (Офіцер+).

«Жарти-жартами, але зараз ми маємо найбільш стабільну та контрольовану обстановку по всій ЛБЗ за останній, напевно, рік», — повідомив він.

Зазначається, що у ЗСУ є й проблеми, які потребують негайного вирішення, «це не новина для суспільства та командування», однак, завдавши великих втрат противнику в живій силі та техніці, він сильно втратив свій наступальний потенціал.

Український офіцер повідомляє, що більшість механізованих підрозділів росіян фактично вже не механізовані і взагалі не мають бронетехніки для того, щоб проводити штурмові дії на броні, «намагатися залітати в наші тили» між позиціями.

«Тільки вистачає танків і БМП для вогневої підтримки штурму, а вся механізація звелася до буханок і бобиків з баз зберігання (яких вже і так дуже мало) або пішим ходом, проте по живій силі також скоро буде дефіцит», — пише він.

Довідка: Лейтенант ЗСУ із позивним «Алекс» — 24-річний Олександр, офіцер, автор телеграм-каналу «Офіцер+». На цьому каналі боєць публікує актуальну інформацію, яку отримує від своїх товаришів із різних напрямків фронту.