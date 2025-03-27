Машини для розмінування розробили та випускатимуть фахівці з Краматорська

Краматорці розробили та випускатимуть машини, що очищають від мін землі України. Фото: UDS

Краматорський завод важкого верстатобудування розробив нову машину для розмінування Germina URCM-3000. Ця машина здатна розмінувати 5 гектарів території за один день і може витримати підрив протитанкової міни. Про це повідомляє Український оператор протимінної діяльності (Ukrainian Demining Services).

Наголошується, що перший зразок вже проходить дослідну експлуатацію, після чого буде відправлено на сертифікацію.

Як повідомляють у Міністерстві економіки України, машина із зануренням робочого органу у ґрунт на 5 сантиметрів пройшла 100-метрову ділянку за півтори хвилини, забезпечивши ширину проходу 2,7 метра.

Germina URCM-3000 оснащена ланцюговим механізмом, фрезою, маніпулятором та багатофункціональним ковшем для переміщення ґрунту. Двигун, шасі та гідравліка – від європейських та американських виробників.

Український оператор протимінної діяльності (UDS) очікує одержати п'ять таких машин вже у першому півріччі 2025 року.

Нагадаємо, Краматорський завод важкого верстатобудування після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було релоковано до безпечнішого регіону України.