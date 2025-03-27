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«Майже повністю окупували Терни»: у DeepState заявили про загострення ситуації на фронті поблизу Лимана

27 березня 2025, 17:06

«Майже повністю окупували Терни»: у DeepState заявили про загострення ситуації на фронті поблизу Лимана

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

Сталося загострення ситуації на фронті поблизу міста Лиман Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Війська Росії активно чинять тиск на село Ямполівка, просунулися в Тернах і майже повністю окупували село. Сталося це не раптово, оскільки росіян дуже часто фіксували на південних околицях Тернів, вони намагалися сховатися та закріпитися у будинках та посадках. Були неодноразові кадри відпрацювання бійцями Сил оборони України по окупантах як технікою, так і дронами чи артилерією. Однак постійний тиск дав свої результати – ЗС РФ підійшли ще ближче до Ямполівки.

«Перші заходи у бік Ямполівки були задовго до взяття Тернів із північно-східного боку села. А зараз росіяни лізуть на південний схід від села і намагаються перебити логістику до Ямполівки по дорозі, яка йде з села Торське. Дуже неприємна ситуація з флангу для підрозділів, які не один рік тримають там ділянку, зокрема для бійців 60-ї та 63-ї механізованих бригад ЗСУ», – зазначили в DeepState.

Також почала загострюватись ситуація навколо села Іванівка на правому березі річки Жеребець. Армія РФ чинить тиск на Катеринівку, підбирається до села впритул і намагається закріплюватися на цій ділянці. Водночас окупанти намагаються розвивати успіх у напрямку селища Нове та села Зелена Долина. Бойові дії продовжуються.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи справді за останні тижні збільшилася активність військ РФ на Донбасі.

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