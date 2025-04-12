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Росія готує новий наступ на Харківському напрямку — «Хортиця»

12 квітня 2025, 11:16

Росія готує новий наступ на Харківському напрямку — «Хортиця»

На Харківському напрямку російська армія проводить доукомплектування своїх підрозділів після втрат і готується до відновлення штурмових дій. Про це повідомили в Оперативно-стратегічному об'єднанні військ «Хортиця».

Також українські військові зафіксували та розгромили штурмову групу противника із п'яти бронемашин на Куп'янському напрямку.

«На Куп’янському напрямку штурмові дії ворога успішно відбито біля Кіндрашівки, Камʼянки та Загризового. У районі Лозової та Нової Кругляківки противник намагався провести механізований штурм із залученням п’яти бронемашин. Уся бронетехніка була знищена, ворог зазнав суттєвих втрат», — розповіли у «Хортиці».

Новий російський наступ на Сумську та Харківську області фактично вже розпочався, заявив раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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