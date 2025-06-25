HIMARS уничтожил позиции врага на Сумщине — САУ и гаубицы

Удар по артиллерии РФ. Фото: кадр из видео

На Сумщине работает HIMARS — ВСУ накрыли артиллерийские позиции российских войск. Об этом сообщает телеграм-канал «Скадовський Захисник».



По предварительным данным, уничтожены:

– гаубицы Д-30

– самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика»

В целом за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 950 человек. Кроме того, украинские военные уничтожили танк, шесть боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня.



Силы обороны Украины также сбили 131 беспилотник оперативно-тактического уровня и уничтожили 123 единицы автомобильной техники противника.