Жене главы АМКУ Кириленко уменьшили залог с 9 миллионов до 242 тысяч

Жене главы АМКУ Кириленко в апелляции уменьшили залог. Фото: Википедия

Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог для Аллы Кириленко, жены главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, с 9 млн гривен до 242 тысяч гривен. Ее подозревают в пособничестве незаконному обогащению Павла Кириленко на более 72 млн гривен.



Прокурор просила увеличить залог до 11 миллионов гривен, однако АП ВАКС отказала в удовлетворении жалобы. При этом, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты.



«Коллегия постановила новое решение, которым применила к подозреваемой меру пресечения в пределах УПК (уголовно-процессуального кодекса), то есть более 242 тыс. грн», — говорится в сообщении.



Напомним, 6 июня Высший антикоррупционный суд избрал к Алле Кириленко меру пресечения в виде залога в размере 9 млн гривен.



Ранее сообщалось, что специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудили уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко по статьям «незаконное обогащение» и «декларирование недостоверной информации».



28 августа 2024 года Высший антикоррупционный суд избрал Кириленко меру пресечения в виде внесения залога в размере 30 миллионов 280 тысяч гривен. Уже на следующий день за него внесли необходимый залог. Его обвиняют в незаконном обогащении на 72,1 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации.



Как уточняется, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) сообщили о новом подозрении главе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павлу Кириленко — на этот раз по делу о не декларировании имущества.

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