Дружині голови АМКУ Кириленка зменшили заставу з 9 мільйонів до 242 тисяч

Дружині голови АМКУ Кириленка в апеляції зменшили заставу. Фото: Вікіпедія

Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу для Алли Кириленко, дружини голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка з 9 млн гривень до 242 тисяч гривень. Її підозрюють у пособництві незаконному збагаченню Павла Кириленка на понад 72 млн гривень.



Прокурор просила збільшити заставу до 11 мільйонів гривень, проте АП ВАКС відмовила у задоволенні скарги. При цьому суд частково задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту.



«Колегія ухвалила нове рішення, яким застосувала до підозрюваного запобіжний захід у межах КПК (кримінально-процесуального кодексу), тобто понад 242 тис. грн», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 6 червня Вищий антикорупційний суд обрав до Алли Кириленко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 млн гривень.



Раніше повідомлялося, що спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) порушили кримінальне провадження стосовно голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування неперевіреної інформації».



28 серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав Кириленка запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 30 мільйонів 280 тисяч гривень. Вже наступного дня за нього внесли необхідну заставу. Його звинувачують у незаконному збагаченні на 72,1 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації.



Як уточнюється, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про нову підозру голові Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка — цього разу у справі про не декларування майна.

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