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Жене главы АМКУ Кириленко назначили 9 млн гривен залога

06 июня 2025, 17:56

Жене главы АМКУ Кириленко назначили 9 млн гривен залога

Жене Кириленко избрана мера пресечения. Фото: Антимонопольный комитет Украины Жене Кириленко избрана мера пресечения. Фото: Антимонопольный комитет Украины

В пятницу, 6 июня, высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко Алле, ее подозревают  в «пособничестве в незаконном обогащении». Речь идет о залоге в размере 9 миллионов гривен, эту суму она должна внести в течение 5 дней. Об этом передает «Радио Свобода».

Детективы НАБУ и прокуроры САП подали ходатайство об избрании меры пресечения для Аллы Кириленко в виде залога в 36 миллионов гривен. Это половина той суммы, которая инкриминируется следствием ее мужу Павлу Кириленко.

При этом Алла Кириленко отрицает свою вину.

«Я не присутствовала на всех заключенных сделках (по покупке имущества ее родителями - ред.). Я не звонила владельцам, не просматривала квартиры», — заявила она.



Кроме того, Кириленко не может выезжать за пределы Киева и области, также она должна сдать на хранение паспорта для выезда за границу и прибывать по вызову к детективам и прокурорам.

Ранее сообщалось, что специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудили уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко по статьям «незаконное обогащение» и «декларирование недостоверной информации».

28 августа 2024 года Высший антикоррупционный суд избрал Кириленко меру пресечения в виде внесения залога в размере 30 миллионов 280 тысяч гривен. Уже на следующий день за него внесли необходимый залог. Его обвиняют в незаконном обогащении на 72,1 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации. 

Как уточняется, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) сообщили о новом подозрении главе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павлу Кириленко — на этот раз по делу о недекларировании имущества.

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