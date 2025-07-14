Войска РФ из артиллерии ударили по Константиновке: погибла женщина

14 июля в 09:25 российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
Повреждены по меньшей мере три частных дома.
В результате обстрела по месту своего жительства погибла женщина.
Провести детальный осмотр места атаки и окончательно оценить масштабы разрушений сейчас невозможно из-за высокой угрозы повторного обстрела, близости к району активных боевых действий, а также постоянного присутствия российских беспилотников в воздухе.
Напомним, что ночью 14 июля «шахеды» атаковали город Славянск на Донетчине.