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Війська РФ з артилерії вдарили по Костянтинівці: загинула жінка

14 липня 2025, 17:11

Війська РФ з артилерії вдарили по Костянтинівці: загинула жінка

14 липня о 09:25 російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Пошкоджені щонайменше три приватні будинки.

Внаслідок обстрілу за місцем свого проживання загинула жінка.

Провести детальний огляд місця атаки та остаточно оцінити масштаби руйнувань зараз неможливо через високу загрозу повторного обстрілу, близькість до району активних бойових дій, а також постійну присутність російських безпілотників у повітрі.

Нагадаємо, що вночі 14 липня «шахеди» атакували місто Слов'янськ на Донеччині.

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