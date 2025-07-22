Росія атакувала об'єкти газовидобутку України дронами

Наслідки удару РФ по газовій інфраструктурі України. Фото: ШІ

У ніч на 22 липня Росія знову атакувала об'єкти газовидобутку України, завдавши десятки ударів дронами. Про це повідомила пресслужба Групи «Нафтогаз».



«Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидна — послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів», — заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.



Унаслідок атаки зафіксовано руйнування. Наразі триває ліквідація наслідків, на місці працюють спеціалізовані бригади.

Нагадаємо, у ніч на 22 липня противник атакував Україну 42 ударними БПЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів.