Оккупанты выясняют, кто из учителей покинул ВОТ Донетчины на каникулы

В школах на оккупированных территориях требуют отчёты о выезде учителей на каникулы. Иллюстрация: ИИ

Движение сопротивления оккупации на временно оккупированных территориях сообщает, что в школах и детских садах группировка «ДНР» требует расписки и отчёты о том, сколько работников выехали из ВОТ на время каникул — и куда. Об этом сообщает «Жовта Стрічка».



«Знаем директоров, которые максимально ограждают персонал от этого и подобных мероприятий, в частности пишут эти отчёты "с головы", не трогая людей. Спасибо», — говорится в сообщении.



В условиях ВОТ крайне важно сохранять хотя бы немного адекватных учителей, которые помогают детям формировать объективную картину мира.

Напомним, РФ ищет проукраинские чаты на оккупированных территориях.