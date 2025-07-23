РФ шукає проукраїнські чати на окупованих територіях

Обережність — це перший рівень безпеки чатів на ТОТ. Фото: ШІ

На тимчасово окупованих територіях російська поліція активізувала пошуки локальних чатів і груп з проукраїнськими поглядами. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За даними активістів, окупанти працюють через фейкові акаунти: підписуються на Telegram-канали, заходять в локальні групи, беруть участь в обговореннях і збирають інформацію про користувачів.



Мета — виявлення тих, хто висловлюється проти окупації або висміює окупаційні адміністрації.

Поради від руху опору:

Не використовуйте справжнє ім'я та фото в Telegram.

Приховуйте номер телефону (Налаштування → Конфіденційність → Номер телефону → Ніхто).

Не приймайте підозрілих користувачів у локальні чати.

Якщо є сумніви — краще вийти з чату.

Не довіряйте приватності навіть закритих груп.

«Обережність — це перший рівень безпеки», — підкреслили у спротиві.

Нагадаємо, 15 липня активісти руху «Жовта Стрічка» провели масштабну інформаційну акцію на тимчасово окупованих територіях.