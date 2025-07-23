РФ шукає проукраїнські чати на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях російська поліція активізувала пошуки локальних чатів і груп з проукраїнськими поглядами. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».
За даними активістів, окупанти працюють через фейкові акаунти: підписуються на Telegram-канали, заходять в локальні групи, беруть участь в обговореннях і збирають інформацію про користувачів.
Мета — виявлення тих, хто висловлюється проти окупації або висміює окупаційні адміністрації.
Поради від руху опору:
«Обережність — це перший рівень безпеки», — підкреслили у спротиві.
Нагадаємо, 15 липня активісти руху «Жовта Стрічка» провели масштабну інформаційну акцію на тимчасово окупованих територіях.
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