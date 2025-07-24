Окупанти з'ясовують, хто з учителів виїхав із ТОТ Донеччини на канікули

Рух опору окупації на тимчасово окупованих територіях повідомляє, що в школах і дитячих садках угруповання «ДНР» вимагає розписки та звіти про те, скільки працівників виїхали з ТОТ на час канікул — і куди. Про це повідомляє «Жовта Стрічка».
«Знаємо директорів, які максимально захищають персонал від цього та подібних заходів, зокрема пишуть ці звіти "з голови", не чіпаючи людей. Дякуємо», — йдеться в повідомленні.
В умовах ТОТ вкрай важливо зберігати хоча б трохи адекватних вчителів, які допомагають дітям формувати об'єктивну картину світу.
Нагадаємо, РФ шукає проукраїнські чати на окупованих територіях.
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