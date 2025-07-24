Окупанти з'ясовують, хто з учителів виїхав із ТОТ Донеччини на канікули

У школах на окупованих територіях вимагають звіти про виїзд вчителів на канікули. Ілюстрація: ШІ

Рух опору окупації на тимчасово окупованих територіях повідомляє, що в школах і дитячих садках угруповання «ДНР» вимагає розписки та звіти про те, скільки працівників виїхали з ТОТ на час канікул — і куди. Про це повідомляє «Жовта Стрічка».



«Знаємо директорів, які максимально захищають персонал від цього та подібних заходів, зокрема пишуть ці звіти "з голови", не чіпаючи людей. Дякуємо», — йдеться в повідомленні.



В умовах ТОТ вкрай важливо зберігати хоча б трохи адекватних вчителів, які допомагають дітям формувати об'єктивну картину світу.

Нагадаємо, РФ шукає проукраїнські чати на окупованих територіях.