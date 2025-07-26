В прифронтовом Родинском ранены двое гражданских в результате ударов россиян

Российские войска за минувшие сутки, 25 июля, обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате обстрелов Родинского ранены два местных жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



25 июля в 09:00 оккупанты нанесли авиаудар с применением ФАБ-250 из УМПК по городу Родинское. В результате обстрела разрушен двухэтажный многоквартирный дом. Информация о пострадавших не поступала.



Около 11:00 армия РФ снова нанесла удар. В результате вражеской атаки получили ранения два человека: мужчина и женщина, анкетные данные которых устанавливаются.



В 16:00 в результате обстрела повреждено помещение гимназии.Из-за составляющей безопасности ГСЧС не привлекались. Информация о пострадавших не поступала.



Кроме того, 25 июля в полицию поступило сообщение о том, что 24.07.2025 в 11:00 произошел обстрел со стороны армии РФ (тип вооружения устанавливается) северной части г. Покровск, в результате чего поврежден многоквартирный пятиэтажный дом. Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 25 июля, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов есть пострадавшие и повреждения.

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