За сутки армия РФ более 10 раз ударила по Донетчине: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 25 июля, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов есть пострадавшие и повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района региона:



Покровский район. В Родинском ранены 2 человека, повреждены двухэтажный дом и административное здание. Еще 2 человека ранены в Мирнограде.



Краматорский район. В Лимане и Заречном повреждены по дому. В Дружковке ранен человек. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 2 многоэтажки, 5 частных домов, инфраструктурный объект и газопровод.





Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.



Ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 26 июля запустили 208 БПЛА и 27 ракет различных типов. Основное направление удара — Днепропетровщина. Противовоздушная оборона сбила 200 целей.

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