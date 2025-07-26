За сутки армия РФ более 10 раз ударила по Донетчине: в ОВА показали последствия

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 25 июля, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов есть пострадавшие и повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.
По словам Филашкина, под удар попали три района региона:
Покровский район. В Родинском ранены 2 человека, повреждены двухэтажный дом и административное здание. Еще 2 человека ранены в Мирнограде.
Краматорский район. В Лимане и Заречном повреждены по дому. В Дружковке ранен человек. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 2 многоэтажки, 5 частных домов, инфраструктурный объект и газопровод.
Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.
Ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 26 июля запустили 208 БПЛА и 27 ракет различных типов. Основное направление удара — Днепропетровщина. Противовоздушная оборона сбила 200 целей.
Победим цензуру вместе!