Знак протеста: в Луганске и Алчевске снова появились жёлтые ленты

Символы сопротивления появились в Луганске, Алчевске, Перевальске и Должанске. Об этом сообщает движение сопротивления оккупации «Жовта Стрічка».
Активисты распространяют символику сопротивления во многих городах Луганской области — в частности, ленты и наклейки были замечены в Алчевске, Должанске, Перевальске и Луганске.
«Что бы ни делали оккупанты, сопротивление продолжается. Местные жители не принимают российскую оккупацию и ждут Украину. И обязательно дождутся!» — говорится в сообщении.
