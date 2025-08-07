Знак протеста: в Луганске и Алчевске снова появились жёлтые ленты

Движение сопротивления оккупации в Луганске.

Символы сопротивления появились в Луганске, Алчевске, Перевальске и Должанске. Об этом сообщает движение сопротивления оккупации «Жовта Стрічка».

Активисты распространяют символику сопротивления во многих городах Луганской области — в частности, ленты и наклейки были замечены в Алчевске, Должанске, Перевальске и Луганске.

«Что бы ни делали оккупанты, сопротивление продолжается. Местные жители не принимают российскую оккупацию и ждут Украину. И обязательно дождутся!» — говорится в сообщении.