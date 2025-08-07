Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки

Рух спротиву окупації у Луганську.

Символи опору з'явилися в Луганську, Алчевську, Перевальську та Довжанську. Про це повідомляє рух опору окупації «Жовта Стрічка».

Активісти поширюють символіку опору в багатьох містах Луганської області — зокрема, стрічки та наклейки були помічені в Алчевську, Довжанську, Перевальську та Луганську.

«Що б не робили окупанти, опір триває. Місцеві жителі не приймають російську окупацію і чекають на Україну. І обов'язково дочекаються!» — йдеться в повідомленні.