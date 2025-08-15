Были в неволе более 7 лет. Из российского плена вернули трех украинских врачей

Из российского плена вернули трех украинских врачей. Фото: Ирина Верещук

В рамках очередного обмена между РФ и Украиной домой вернули трех врачей — Игоря Кирьяненко, Игоря Назаренко и Юрия Шаповалова. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.



«Мы очень переживали за трех врачей, которые находились в плену по 7-8 лет. Теперь все позади. Они дома», — написала она.



ZMINA писала, что врача Игоря Кирьяненко российские оккупанты похитили в центре Донецка 30 декабря 2018 года. Его обвинили в «шпионаже в пользу Украины», Кирьяненко удерживали в Макеевской колонии в 9-м бараке.



Его пытали током, вырвали зубы и сломали ребра. Врач перенес инфаркт, а затем инсульт, также имеет хронический панкреатит, гепатит C, опухоль поджелудочной железы и сахарный диабет.



Игоря Назаренко российские захватчики также задержали в оккупированном Донецке 3 октября 2017 года. До оккупации города мужчина работал в центральной областной больнице. Оккупанты незаконно осудили его за «шпионаж» на 11 лет лишения свободы.



Мужчина переболел туберкулезом. В камеру к доктору не пускали представителей Международного комитета Красного Креста, хотя они несколько раз посещали колонию. Мониторам администрация врала, что у них нет такого заключенного.



Невропатолога Юрия Шаповалова задержали в январе 2018 года за проукраинские посты в соцсетях. Его пытали, мужчина резко похудел и потерял зрение до 20%.



Ранее мы писали, что 14 августа в результате обмена пленными в Украину вернулись защитники Мариуполя. Среди них — Александр Бойчук, бывший командир уничтоженного россиянами минного тральщика «Геническ», который спас это судно во время аннексии Крыма в 2014 году.

