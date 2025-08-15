Из плена вернулся командир тральщика «Геническ» Александр Бойчук

14 августа в результате обмена пленными в Украину вернулись защитники Мариуполя. Среди них — Александр Бойчук, бывший командир уничтоженного россиянами минного тральщика «Геническ», который спас это судно во время аннексии Крыма в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета и журналист Богдан Кутепов.
По словам журналиста, Александр Бойчук исчез еще в начале полномасштабного вторжения. Первый год военного не было в списках живых, но жена продолжала верить и ждать. К слову, его супруга и сыновья присоединились к Вооруженным силам Украины.
Александр родом из Волынской области, а именно — из Владимира-Волынского. В 2009-м мужчину перевели на флот. Во время аннексии Крыма в марте 2014-го российские войска заблокировали украинские корабли на базах.
«Александру Бойчуку предложили перейти на сторону России в обмен на социальные блага. Мужчина пообещал подумать, и таким образом выиграл время для маневра. Украинский экипаж попытался убежать и угнать минный тральщик, но их догнали и жестоко избили. После чего мужчина исчез и только сейчас вернулся в Украину», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что министр МВД Игорь Клименко сообщил, что во время сегодняшнего обмена пленных вернулся полковник, пограничник из мариупольского гарнизона, который воевал еще с 2014 года.
Победим цензуру вместе!