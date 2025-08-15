Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Були у неволі понад 7 років. З російського полону повернули трьох українських лікарів

15 серпня 2025, 20:40

Були у неволі понад 7 років. З російського полону повернули трьох українських лікарів

З російського полону повернули трьох українських лікарів. Фото: Ірина Верещук

У рамках чергового обміну між РФ та Україною додому повернули трьох лікарів — Ігоря Кир'яненка, Ігоря Назаренка та Юрія Шаповалова. Про це повідомила заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Ми дуже переживали за трьох лікарів, які перебували в полоні по 7-8 років. Тепер усе позаду. Вони вдома», — написала вона.

ZMINA писала, що лікаря Ігоря Кир'яненка російські окупанти викрали у центрі Донецька 30 грудня 2018 року. Його звинуватили у «шпигунстві на користь України», Кир'яненка утримували у Макіївській колонії у 9-му бараку.

Його катували струмом, вирвали зуби та зламали ребра. Лікар переніс інфаркт, а потім інсульт, також має хронічний панкреатит, гепатит С, пухлину підшлункової залози та цукровий діабет.

Ігоря Назаренка російські загарбники також затримали в окупованому Донецьку 3 жовтня 2017 року. До окупації міста чоловік працював у центральній обласній лікарні. Окупанти незаконно засудили його за «шпигунство» на 11 років позбавлення волі.

Чоловік перехворів на туберкульоз. У камеру до лікаря не пускали представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Невропатолога Юрія Шаповалова затримали у січні 2018 року за проукраїнські дописи у соцмережах. Його катували, чоловік різко схуд і втратив зір до 20%.

Раніше ми писали, що 14 серпня внаслідок обміну полоненими в Україну повернулися захисники Маріуполя. Серед них — Олександр Бойчук, колишній командир знищеного росіянами мінного тральщика «Геничеськ», який урятував це судно під час анексії Криму у 2014 році.

