Путін віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни, а не просто перемир'ю — Axios

Очільник Кремля Володимир Путін надає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни, повідомив Володимиру Зеленському і лідерам країн НАТО під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп.

Про це у соціальній мережі Х написав журналіст видання Axios Барак Равід.

«Я думаю, що швидка мирна угода краща за припинення вогню», — передає представник ЗМІ з посиланням на джерело слова Дональда Трампа під час телефонної розмови з президентом України та європейськими політиками.

Нагадаємо, що президенти України та США провели сьогодні «тривалу та змістовну розмову». Спочатку Зеленський і Трамп розмовляли «віч-на-віч», а потім до них підключилися європейські лідери. Загалом говорили понад півтори години і приблизно годину з Трампом.

«Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації. Ми підтримуємо пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі "Україна – Америка – Росія"», — зазначив Зеленський.

Усі деталі після закінчення війни Зеленський збирається обговорити з Трампом у Вашингтоні вже у понеділок, 18 серпня.