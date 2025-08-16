Зеленский встретится с Трампом в США: дата

Встреча Зеленского и Трампа состоится 18 августа. Фото: Владимир Зеленский

Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон. 18 августа украинский президент будет обсуждать со своим американским коллегой детали относительно завершения войны.



«Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», — сказал он.



По словам Зеленского, важно, чтобы европейцы были вовлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой.



«Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает», — добавил глава государства.



Ранее мы писали, что Трамп в интервью Fox News сообщил, что готов присоединиться к будущей встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

