Силы обороны Украины пресекли фейковые «новости» на Донетчине: 16 оккупантов взяты в плен

Взятие в плен оккупантов в Донецкой области. Скриншот видео ГУР МО Украины

В совместной операции подразделения «Российский Добровольческий Корпус» и «Братство» из состава «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины вместе с бойцами 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ успешно остановили попытку прорыва противника на Донетчине и не допустили продвижения российских войск в направлении границ Днепропетровской области.



Как сообщило Главное управление разведки МО Украины, во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских военнослужащих. Среди них — «флагоносцы», которые планировали снять фейковые новости о «захвате» украинских населенных пунктов, включая село Андреевка-Клевцово.

Напомним, Вооруженные силы Украины восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области.