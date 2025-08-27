Представители РФ вынесли мирное предложение по Донецкой области — Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: CNN

В интервью американскому телеканалу Fox News спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия в вопросе прекращения войны против Украины вынесла на обсуждение свое «мирное предложение» по Донецкой области.

«Мы имеем две сложные стороны здесь. Президент Трамп сказал, что он расстроен из-за России в определенных аспектах, но он также расстроен из-за Украины в определенных аспектах. Но я снова подчеркну, что никто не сделал больше для того, чтобы приблизить эти стороны друг к другу и к соглашению, чем президент», — сказал он.

По словам Уиткоффа, россияне положили свое мирное предложение на стол. Оно включает Донецк (американцы под этим словом чаще понимают всю область, а не город – ред.).

«Возможно, это не то, что украинцы смогут принять», — отметил он.

Уиткофф не уточнил, ни что именно предусматривает это предложение россиян, ни когда его подали, а лишь в очередной раз повторил, что «никто и никогда не достигал такого прогресса в этом вопросе», как президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке, и что в Вашингтоне надеются на завершение войны в Украине до конца текущего года.