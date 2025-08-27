Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

27 серпня 2025, 11:39

Представники РФ винесли мирну пропозицію щодо Донецької області — Віткофф

Стів Віткофф. Фото: CNN Стів Віткофф. Фото: CNN

В інтерв'ю американському телеканалу Fox News спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія у питанні припинення війни проти України винесла на обговорення свою «мирну пропозицію» по Донецькій області.

«Ми маємо дві складні сторони тут. Президент Трамп сказав, що він засмучений через Росію у певних аспектах, але він також засмучений через Україну у певних аспектах. Але я знову наголошу, що ніхто не зробив більше для того, щоб наблизити ці сторони один до одного і до угоди, ніж президент», — сказав він.

За словами Віткоффа, росіяни поклали свою мирну пропозицію на стіл. Вона включає Донецьк (американці під цим словом найчастіше розуміють всю область, а не місто – ред.).

«Можливо, це не те, що українці зможуть прийняти», — зазначив він.

Віткофф не уточнив, ні що саме передбачає ця пропозиція росіян, ні коли її подали, а лише вкотре повторив, що «ніхто й ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні», як президент США Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що цього тижня Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку і що у Вашингтоні сподіваються на завершення війни в Україні до кінця поточного року.

