Двое человек пострадали за сутки в Донецкой области из-за обстрелов армии РФ

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за прошедшие сутки, 12 сентября, получили ранения двое человек. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«За 12 сентября россияне ранили 2 жителей Донецкой области — Краматорск, Ямполь и Торское», — отметил он.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погиб 3631 человек, также получил ранения — 8081 житель. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за 11 сентября россияне убили двух мирных жителей Донецкой области — в Калениках и Константиновке. Еще один человек получил ранения.

