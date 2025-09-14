Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В 18 населенных пунктах Днепропетровщины объявили принудительную эвакуацию

14 сентября 2025, 09:35

Спасательная операция после обстрела Синельниковского района. Фото: Днепропетровская ОВА Спасательная операция после обстрела Синельниковского района. Фото: Днепропетровская ОВА

В 18 населенных пунктах Днепропетровской области введена принудительная эвакуация. По данным областной военной администрации, в более безопасные районы необходимо вывезти свыше 1300 детей из Синельниковского района.

Эвакуация касается жителей сел Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелюватое, Александровка, Отрошки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Чорненковое, а также поселка Покровское Покровской громады.

«Принудительная эвакуация на Синельниковщине впервые была введена в апреле 2025 года из-за постоянных обстрелов. С того времени удалось вывезти более 3300 детей из прифронтовых территорий», — отмечают в администрации в Днепропетровской ОВА.

Эвакуированных жителей размещают сначала в транзитных центрах, где им предоставляют необходимую помощь, после чего перевозят в подготовленные места на более безопасных территориях.

Напомним, Россия запустила баллистику и дроны: ПВО сбила 137 целей.

Места
Днепропетровская область Покровская громада Синельниковский район
принудительная эвакуация
