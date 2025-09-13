Россия запустила баллистику и дроны: ПВО сбила 137 целей

Российская армия в ночь на 13 сентября обстреляла Украину ракетой и дронами с пяти направлений. Противовоздушная оборона сбила 137 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
«В ночь на 13 сентября (с 20:00 12 сентября) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, и 164-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, около 90 из них — шахеды», — говорится в сообщении.
По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 137 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре Украины.
Кроме того, зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 12 сентября, получили ранения двое человек.
