У 18 населених пунктах Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію

14 вересня 2025, 09:35

Рятувальна операція після обстрілу Синельниківського району. Фото: Дніпропетровська ОВА Рятувальна операція після обстрілу Синельниківського району. Фото: Дніпропетровська ОВА

У 18 населених пунктах Дніпропетровської області запроваджено примусову евакуацію. За даними обласної військової адміністрації, у безпечніші райони необхідно вивезти понад 1300 дітей із Синельниківського району.

Евакуація стосується жителів сіл Андріївка, Богодарівка, Братське, Відрадне, Вільне, Водяне, Гай, Добропасове, Левадне, Новоолександрівка, Новоскелювате, Олександрівка, Отрошки, Писанці, Скотувате, Старокасянівське, Чорненкове, а також селище Покровське Покровської громади.

«Примусову евакуацію на Синельниківщині вперше було запроваджено у квітні 2025 року через постійні обстріли. З того часу вдалося вивезти понад 3300 дітей із прифронтових територій», — зазначають в адміністрації на Дніпропетровщині.

Евакуйованих мешканців розміщують спочатку у транзитних центрах, де їм надають необхідну допомогу, після чого перевозять у підготовлені місця на безпечніших територіях.

Нагадаємо, Росія запустила балістику та дрони: ППО збила 137 цілей.

@novosti.dn.ua

