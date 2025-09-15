Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Обстрел центра Краматорска: количество раненых возросло до 19 человек

15 сентября 2025, 21:58

Последствия удара по центру Краматорска. Фото: Краматорская ГВА Последствия удара по центру Краматорска. Фото: Краматорская ГВА

Количество раненых в результате обстрела центра города Краматорск на Донетчине возросло до 19 человек. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Он отметил, что ночью 14 сентября по городу ударили четыре российские авиабомбы ФАБ-250.

Напомним, что в результате этой атаки в Краматорске повреждены 35 многоэтажек, три учебных заведения, административные здания, магазины и банк.

Ранее было известно о 15 раненых, в ГВА рассказали об их состоянии.

В полиции показали кадры первых минут после удара российских авиабомб по центру Краматорска

