Обстріл центру Краматорська: кількість поранених зросла до 19 людей

Наслідки удару по центру Краматорська. Фото: Краматорська МВА

Кількість поранених внаслідок обстрілу центру міста Краматорськ на Донеччині зросла до 19 людей. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Він зазначив, що вночі 14 вересня по місту вдарили чотири російські авіабомби ФАБ-250.

Нагадаємо, що внаслідок цієї атаки у Краматорську пошкоджені 35 багатоповерхівок, три навчальні заклади, адміністративні будівлі, магазини та банк.



Раніше було відомо про 15 поранених, у МВА розповіли про їхній стан.



У поліції показали кадри перших хвилин після удару російських авіабомб по центру Краматорська.