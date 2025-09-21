Погибшая в Покровске и пожары в Константиновке и Краматорске: РФ атаковала Донетчину

Спасатели ликвидируют последствия российских атак. Фото: ГСЧС Донетчины

За истекшие сутки российские войска нанесли 11 ударов по Донецкой области, применяя дроны-камикадзе, артиллерию, РСЗО и авиабомбы. В результате атак есть погибшая, разрушены жилые дома, предприятия и хозяйственные постройки. Об этом сообщают Нацполиция и ГСЧС Донетчины.

Пожар после российской атаки. Фото: ГСЧС Донетчины

Разрушенное домовладение после российской атаки. Фото: ГСЧС Донетчины

Последствия российской атаки. Фото: Нацполиция Украины

Последствия российской атаки на Донетчину. Фото: Нацполиция Украины

В Покровске FPV-дрон поразил жилой сектор — погибла мирная жительница. В Константиновке оккупант использовал авиабомбы и артиллерию. Повреждены шесть частных домов, три нежилых здания, гараж и хозяйственная постройка.

По Дружковке российские войска нанесли удары из РСЗО «Смерч» и сбросили две авиабомбы КАБ-250. Повреждены три жилых дома, административное здание и производственный цех. В селе Алексеево-Дружковка обстрелами повреждена линия электропередач. В поселке Донецкое дроном атакован частный дом.

В селе Софиевка Краматорского района удары «Гераней-2» и артиллерии вызвали пожары на территории фермерского хозяйства. Загорелись два складских помещения общей площадью около 300 кв. м. Спасатели успели локализовать огонь, однако повторные удары вынудили их прекратить работу.

В Краматорске спасатели ликвидировали пожар в жилом доме и хозяйственной постройке на площади 55 кв. м.

Напомним, в Днепропетровской области в медицинском учреждении находятся двое мужчин, которые получили ранения в результате удара по Дружковке 17 сентября.