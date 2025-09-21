Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Погибшая в Покровске и пожары в Константиновке и Краматорске: РФ атаковала Донетчину

21 сентября 2025, 12:40

Погибшая в Покровске и пожары в Константиновке и Краматорске: РФ атаковала Донетчину

Спасатели ликвидируют последствия российских атак. Фото: ГСЧС Донетчины Спасатели ликвидируют последствия российских атак. Фото: ГСЧС Донетчины

За истекшие сутки российские войска нанесли 11 ударов по Донецкой области, применяя дроны-камикадзе, артиллерию, РСЗО и авиабомбы. В результате атак есть погибшая, разрушены жилые дома, предприятия и хозяйственные постройки. Об этом сообщают Нацполиция и ГСЧС Донетчины.

Пожар после российской атаки. Фото: ГСЧС ДонетчиныПожар после российской атаки. Фото: ГСЧС Донетчины

Разрушенное домовладение после российской атаки. Фото: ГСЧС Донетчины

Последствия российской атаки. Фото: Нацполиция УкраиныПоследствия российской атаки. Фото: Нацполиция Украины

Последствия российской атаки на Донетчину. Фото: Нацполиция УкраиныПоследствия российской атаки на Донетчину. Фото: Нацполиция Украины

В Покровске FPV-дрон поразил жилой сектор — погибла мирная жительница. В Константиновке оккупант использовал авиабомбы и артиллерию. Повреждены шесть частных домов, три нежилых здания, гараж и хозяйственная постройка.

По Дружковке российские войска нанесли удары из РСЗО «Смерч» и сбросили две авиабомбы КАБ-250. Повреждены три жилых дома, административное здание и производственный цех. В селе Алексеево-Дружковка обстрелами повреждена линия электропередач. В поселке Донецкое дроном атакован частный дом.

В селе Софиевка Краматорского района удары «Гераней-2» и артиллерии вызвали пожары на территории фермерского хозяйства. Загорелись два складских помещения общей площадью около 300 кв. м. Спасатели успели локализовать огонь, однако повторные удары вынудили их прекратить работу.

В Краматорске спасатели ликвидировали пожар в жилом доме и хозяйственной постройке на площади 55 кв. м.

Напомним, в Днепропетровской области в медицинском учреждении находятся двое мужчин, которые получили ранения в результате удара по Дружковке 17 сентября. 

ТЕГИ

Места
Краматорск Константиновка Дружковка Донецкая область Алексеево-Дружковка Покровск
Прочее
Пожары Жертвы обстрелы разрушения
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:16
ВСУ бьют по местам концентрации оккупантов: нанесен удар по Васильевке в Запорожской области
13:25
В оккупированном Первомайске Луганщины после удара дрона загорелся резервуар с топливом
11:33
Спецподразделение ГУР «Призраки» уничтожили российские вертолеты и РЛС в Крыму
12:59
Без воды остались около 250 тысяч человек на оккупированной Луганщине
20:56
Оккупанты расстреляли пенсионеров в Херсонской области: появились детали
16:49
На оккупированной Луганщине в шахте сорвались вагонетки с углем: есть погибший и пострадавшие шахтеры
15:55
Оккупанты пытаются скрыть расстрел мирных жителей на Херсонщине
16:52
В Энергодаре женщину оккупанты приговорили к 14 годам за переводы волонтерам ВСУ
15:51
Нехватка бензина в Донецке: на АЗС до сих пор украинский язык
14:44
Оккупанты в Херсонской области грозят конфискацией за мусор
13:36
Оккупанты игнорируют фильтры на заводах Донбасса — «Жовта Стрічка»
13:26
В Госдуме предлагают отключать интернет: оккупированный Донбасс рискует остаться без связи с миром
13:13
На оккупированных территориях Украины рекордное падение урожая
12:48
Старый флот грозит оставить рыбаков РФ без работы и рыбы
11:32
В оккупированном Рубежном антисанитария из-за мусора возле домов и на улицах: в ОВА рассказали, что происходит
11:12
На оккупированной Луганщине произошла авария на магистральном водоводе: города и поселки остались без воды
09:39
Судьи-перебежчики из Крыма получили по 11 и 12 лет тюрьмы
18:29
Пожары в Луганске: жители жалуются на едкий дым
17:20
Оккупанты сфабриковали дело против гражданки Украины за службу в полку «Азов»
13:54
В оккупированном Мелитополе захватчики запускают новую волну мобилизации
все новости
17:45
Защитники Украины сорвали планы оккупантов на Покровском и Новопавловском направлениях
16:59
Дроны Нацгвардии выбивают оккупантов с Покровского направления
16:16
ВСУ бьют по местам концентрации оккупантов: нанесен удар по Васильевке в Запорожской области
14:16
Nemesis уничтожил инженерную машину армии РФ с защитой от ядерного удара
13:25
В оккупированном Первомайске Луганщины после удара дрона загорелся резервуар с топливом
12:40
Погибшая в Покровске и пожары в Константиновке и Краматорске: РФ атаковала Донетчину
11:33
Спецподразделение ГУР «Призраки» уничтожили российские вертолеты и РЛС в Крыму
10:41
Вода на фронте: защитники Украины добывают питьевую воду при перебоях с логистикой
09:45
ВСУ отражают наступления оккупантов на восьми направлениях восточного фронта
08:48
Оккупанты продвинулись в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях
17:19
Три истребителя РФ нарушили воздушное пространство Эстонии
15:59
Оккупанты продвинулись в трех областях — DeepState
14:55
В Краматорском районе спасатели ликвидировали два пожара
13:58
Партизаны выявили позицию «Града» оккупантов, который обстреливал Донетчину: Силы обороны уничтожили установку
12:59
Без воды остались около 250 тысяч человек на оккупированной Луганщине
11:37
Войска РФ за сутки ударили по населенным пункта Донетчины более 15 раз: фиксируется много повреждений
11:19
Под Покровском на мине подорвалось авто с журналисткой: ее госпитализировали в Краматорск
10:31
РФ ночью запустила баллистику, крылатые ракеты и дроны: ПВО сбила более 500 целей
10:15
ВСУ ударили по стратегическим объектам России
09:28
Один погиб и пять пострадали человек за сутки в Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Дроны НГУ выбивают оккупантов с Покровского направления. Источник: t.me/spartan_ngu Дроны Нацгвардии выбивают оккупантов с Покровского направления
21 сентября, 16:59
Логистический узел оккупантов в Васильевке под ударом ВСУ бьют по местам концентрации оккупантов: нанесен удар по Васильевке в Запорожской области
21 сентября, 16:16
Скриншот. Источник: t.me/nemesis_412 Nemesis уничтожил инженерную машину армии РФ с защитой от ядерного удара
21 сентября, 14:16
Спасатели ликвидируют последствия российских атак. Фото: ГСЧС Донетчины Погибшая в Покровске и пожары в Константиновке и Краматорске: РФ атаковала Донетчину
21 сентября, 12:40
Уничтожение российской техники в Крыму. Скриншот Спецподразделение ГУР «Призраки» уничтожили российские вертолеты и РЛС в Крыму
21 сентября, 11:33
Защитники Украины добывают воду на фронте. Скриншот видео Вода на фронте: защитники Украины добывают питьевую воду при перебоях с логистикой
21 сентября, 10:41
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор