На оккупированной Луганщине жители смогут смотреть только 20 телеканалов: все они с пропагандой РФ – ОВА

Жителям оккупированной Луганщины предлагают заменить недавно запрещенное главой группировки «ЛНР» Леонидом Пасечником спутниковое оборудование, которое можно было настроить не только на волну российской пропаганды, на комплект «русский мир». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, в пакет войдут 20 обязательных для просмотра прокремлевских телеканалов.



«То есть смотреть можно будет только то, что разрешает российская власть. У тех, кто не согласится на обмен, с 1 ноября комплексы спутникового телевидения принудительно демонтируют», – сказал начальник ОВА.

Напомним, что в оккупированном городе Рубежное на Луганщине антисанитария из-за мусора возле домов и на улицах.