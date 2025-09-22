«Украина передала партнерам актуальную потребность в ПВО, которая может ограничить способность РФ воевать», – Зеленский

Система ПВО NASAMS. Фото: Воздушные силы ВСУ

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне многих встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, они говорили прежде всего о необходимости реальной защиты от российских ударов.



«Украина передала партнерам актуальную потребность в ПВО – системах и ракетах, наличие которых может значительно повлиять на события и ограничить российскую способность воевать. Обсудили с Марком реализацию программы PURL, прежде всего по ПВО – то, что нужно быстрее всего. Марк начал соответствующую коммуникацию с другими партнерами», – рассказал президент.

Напомним, что Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября в Нью-Йорке.