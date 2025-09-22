«Україна передала партнерам актуальну потребу у ППО, яка може обмежити здатність РФ воювати», – Зеленський

Система ППО NASAMS. Фото: Повітряні сили ЗСУ

22 вересня президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, вони говорили передусім про необхідність реального захисту від російських ударів.



«Україна передала партнерам актуальну потребу у ППО – системах та ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати. Обговорили з Марком реалізацію програми PURL, насамперед щодо ППО – те, що потрібно найшвидше. Марк розпочав відповідну комунікацію з іншими партнерами», – розповів президент.

Нагадаємо, що Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом 23 вересня у Нью-Йорку.