Силы спецопераций уничтожили ДРГ российских войск в Ямполе под Лиманом

ССО в Ямполе. Фото: кадр из видео

Российские войска небольшими диверсионно-разведывательными группами пытались закрепиться в поселке Ямполь Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ.



Целью оккупантов было создание плацдарма для дальнейших штурмовых действий.



Для стабилизации ситуации и восстановления контроля над районом в поселок вошли группы 8-го полка ССО. Спецназовцы провели комплекс специальных действий, обнаружили и уничтожили ДРГ, зачистили территорию и не допустили дальнейшего продвижения ВС РФ.



«В результате слаженных действий наших воинов противник понес потери и был отброшен от Ямполя», – отметили в Силах спецопераций.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ под городом Доброполье на Донетчине сорвало летнее наступление российской армии.