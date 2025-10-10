Сили спецоперацій знищили ДРГ російських військ у Ямполі під Лиманом

ССО у Ямполі. Фото: кадр із відео

Російські війська невеликими диверсійно-розвідувальними групами намагалися закріпитися у селищі Ямпіль Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ.



Метою окупантів було створення плацдарму для подальших штурмових дій.



Для стабілізації ситуації та відновлення контролю над районом до селища увійшли групи 8-го полку ССО. Спецпризначенці провели комплекс спеціальних дій, виявили та знищили ДРГ, зачистили територію та не допустили подальшого просування ЗС РФ.



«Внаслідок злагоджених дій наших воїнів противник зазнав втрат і був відкинутий від Ямполя», – зазначили у Силах спецоперацій.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ під містом Добропілля на Донеччині зірвав літній наступ російської армії.